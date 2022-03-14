90 جنيهًا للفلفل الأسود.. ارتفاع أسعار بعض أصناف التوابل قبل رمضان

كتبت-دينا خالد:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف التوابل بالأسواق مثل الفلفل الأسود والكمون الحبهان، فيما استقر سعر البابريكا والثوم والبصل البودرة.

وقال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفلفل الأسود ارتفعت بنحو 10 جنيهات لتسجل 90 جنيها مقابل 80 جنيها، وارتفع سعر كيلو الكمون المستورد إلى 65 جنيها وكيلو الكمون البلدي بنحو 90 جنيها مقابل 80 جنيها.

وأرجع توفيق ارتفاع الأسعار، إلى زيادة الطلب قبل شهر رمضان، في ظل أن أغلب التوابل والبهارات يتم استيرادها من الخارج، وفي ظل ارتفاع تكلفة الشحن.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر 2020 لتسجل صعودا كبيرا وصل لمستويات قياسية، مسببا أزمة عالمية في مجال الشحن.

وأوضح توفيق، أن أسعار باقي التوابل مستقرة بالأسواق، ويسجل كيلو الثوم والبصل البودرة نحو 50 جنيها.

وأشار توفيق، إلى أن مصر تستورد التوابل من الهند وتركيا وأفغانستان وسوريا والمغرب.