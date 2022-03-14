وزير المالية يفتتح معرض التراث المصري والحرف اليدوية بالوزارة



كتب- مصطفى عيد:

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، معرض التراث المصري والحرف اليدوية بوزارة المالية، بحضور أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم للوزارة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

ووجه الوزير بتنظيم هذا المعرض دوريًا، وفي مكان يتسع بشكل أكبر للمعروضات؛ من أجل توفير نافذة جيدة، على نحو مستدام، لتسويق المنتجات التراثية لأهالي المدن الحدودية؛ بما يُمكنهم من تطوير مشغولاتهم اليدوية التي تُجسِّد تراثنا المصرى الأصيل.

وأكد حرصه على تقديم كل التسهيلات الممكنة لأصحاب المنتجات التراثية والحرف اليدوية بالمدن الحدودية، وتوفير بيئة أعمال تنافسية جيدة تُساعدهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.

وقال الوزير، موجهًا حديثه للعارضين: "نحن سعداء بتواجدكم معنا في وزارة المالية، ونتشرف باستضافتكم في سكن ملائم مجانًا، ولكم منا كل الدعم؛ لنُساعدكم في تنمية أعمالكم، وتطوير مشغولاتكم، وزيادة إنتاجكم".

وأضاف أن الوزارة لا تدخر جهدًا في توفير كل الآليات اللازمة التي تُمكِّن المشاركين من عرض منتجاتهم اليدوية؛ على نحو يُسهم في تحسين معيشة الأسر المنتجة من أهالي المدن الحدودية.

وجدد الوزير حرصه على تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع الصناعة الوطنية، على النحو الذي يُساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، حرص الوزارة على تنظيم هذه المعارض بصفة دورية؛ باعتبارها نافذة تسويقية مجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة، تخدم العاملين بوزارتي المالية، والتجارة والصناعة والمواطنين أيضًا، من خلال توفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار حرص الدولة على التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن وزارة المالية تحرص على توفير سكن ملائم لاستضافة العارضين؛ بما يخفف الأعباء عن كاهلهم على نحو ينعكس فى خفض هامش الربح.

وتشمل أبرز السلع المعروضة: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور، وزيت الزيتون، والإكسسورات اليدوية، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسوانية، والخزف، والفخار، والملح الصخري، والمفارش، بحسب ما قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية.