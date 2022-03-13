"التصديري للصناعات الكيماوية" يبحث مع شركة ألمانية تصدير خامات دوائية

كتبت- شيرين صلاح:

ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي شركة Merck Group الألمانية لتصدير بعض الخامات اللازمة لصناعة الدواء من الشركات المصرية، وذلك خلال 17 مارس الجاري.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأحد، تأتي هذه اللقاءات الثائية بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في برلين بالمانيا برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه جاري الآن إعداد قائمة بالشركات المنتجة للبنود الجمركية التي ترغب الشركة الألمانية فى استيرادها من مصر للإعداد للقاءات ثنائية بين الجانبين.

أضاف أبو المكارم، أن المجلس أوضح في مراسلاته لمكتب التمثيل ببرلين أنه على اتم الاستعداد أيضا لاستقبال الشركة بعد تحديد الشركات التي ترغب في العمل معها وإعداد زيارات ميدانية لزيارة المصانع المتفق عليه.

ووفقا لمكتب برلين، فإن هناك العديد من سبل التعاون التى يمكن من خلالها إيجاد فرصة تصديرية للقطاعات التابعة للمجلس من الصناعات الكيماوية والأسمدة وتتمثل في عدد من الأليات مثل تنفيذ بعثات تجارية للسوق الألماني، وبعثات مشترين للسوق المصري، ومعارض دولية متخصصة.

ووفقا للبيان، أرسل المجلس عرض تقديمي موضح به الفصول والقطاعات التابعة للمجلس التصديري.

كما أرسل المجلس بيان بالبنود الجمركية التابعة للمجلس والمدرجة تحت كل فصل بالوصف لتحديد القطاعات المستهدفة للدخول بها إلى للسوق الألماني، والآلية المناسبة لذلك.

وأضاف البيان، أن المجلس طلب أيضا بموافاته بقوائم الشركات المستوردة للمنتجات التابعة للمجلس.