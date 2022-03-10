اجتماع في الضرائب لحل مشكلات الممثلين.. وتوجيهات من وزير المالية بالحوار

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان للمصلحة اليوم الخميس، أن المصلحة عقدت اجتماعا مع وفد من نقابة المهن التمثيلية وذلك ضمن سلسلة لقاءات يتم عقدها بين الجانبين للتوافق على العديد من النقاط، وفتح باب النقاش لمعرفة طبيعة العمل والتحديات التي تواجه الفنانين.

وقال عبد القادر إن هذه اللقاء تأتي بتوجيهات من وزير المالية للاستماع إلى مطالبهم والوقوف على سبب وجود مشكلات في آليات محاسبة بعض الفنانين والتوافق على حل مشكلاتهم، وضرورة أن يكون الحوار هو الطريقة المثلى لإنهاء أية منازعات أو مشكلات ضريبية تواجه المجتمع الضريبي.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع نقابة المهن التمثيلية منذ فترة، مشيرًا إلى أن سلسلة اللقاءات ستستمر حتى يتم التوافق على كافة النقاط.

وأكد عبد القادر أن كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب تثمنان الدور الذي يقوم به الفنانون في سبيل تشكيل وجدان المجتمع وإسعاده والارتقاء بفكره، مشيرا إلى تفهم وزارة المالية والمصلحة لطبيعة عملهم.

وأعرب عن ترحيبه بكافة قطاعات المجتمع الضريبي، وذلك في إطار حرص مصلحة الضرائب على إرساء مبدأ العدالة الضريبية فيما بين الممولين، وهدفها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة دون معاملة تفضيلية وفقا لأحكام القانون.

وأشار عبد القادر إلى اهتمام وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة، وهو ما أسفر عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من القطاعات والنقابات المختلفة .

وأكد أن المصلحة لا تتوانَ عن حل أية مشكلات ضريبية وتبذل كل الجهد من أجل إيجاد آليات قانونية لتقليل المنازعات الضريبية بالمجتمع الضريبي، مشددا على أن مكتبه مفتوح للجميع.

وقال عبد القادر إن هناك ارتفاعا في نسبة الالتزام الطوعي لدى ممولي الضرائب مع تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة وما ترتب عليها من تيسير الإجراءات أمام الممولين.

وأكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن سلسلة الاجتماعات مع نقابة المهن التمثيلية بدأت منذ أول فبراير الماضي وتم عقد أكثر من اجتماع، وبدأ الجانبان بالفعل التحرك في هذا الاتجاه منذ فترة، ويتم حاليا إجراء كافة المناقشات للتوافق على جميع النقاط والتوصل لبروتوكول مناسب يعالج مشكلاتهم ويتوافق مع صحيح القانون.

وقال محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس المصلحة والمشرف على المراكز الضريبية، إن مصلحة الضرائب تتعاون مع كافة الممولين وتقدم لهم الدعم الفني اللازم وتعمل على تقديم ونشر الوعي الضريبي بكافة الوسائل.

وأضاف أن مصلحة الضرائب خصصت مركز كبار ممولي المهن الحرة لتقديم الخدمات الضريبية لممولي المهن الحرة ومنهم فناني مصر (القوى الناعمة)، ويتم التعاون معهم وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

وقال ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار المهن الحرة، والذي يضم المهن الحرة من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين والمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم، إن المركز حريص على تقديم كافه التيسيرات، والدعم للممولين.

وأضاف أن رسالة المركز الأساسية هي طمأنة المهن الحرة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم، والهدف الرئيسي للمركز هو مساعدة الممولين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح وفد نقابة المهن التمثيلية أن ما تردد بوسائل الإعلام ليس مقصود منه الإساءة على الإطلاق، معربين عن اعتزازهم بجميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.

وكان من بين الحاضرين للاجتماع الفنان إيهاب فهمي وكيل نقابة المهن التمثيلية، والفنانة بشرى، والفنانة لقاء سويدان، ورامي يوسف مساعد وزير المالية، ومحمد ماهر مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومها علي مدير وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب.



وأكد الوفد خلال اللقاء أنهم من خلال التعامل مع المصلحة لمسوا مدى التعاون والمساعدة التي يقدمها العاملون، مؤكدين كذلك أنه من خلال الاجتماعات التي تمت مع قيادات المصلحة وجدوا أن المناقشات معهم تتسم بالمرونة والرغبة في التوصل لحلول للمشكلات.

وقالوا إن مصلحة الضرائب المصرية مصلحة عريقة وتقوم بدور هام في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة مثمنين دور جميع العاملين بأهم مصلحة إيرادية بالدولة، ومؤكدين

أن جميع الفنانين لديهم رغبة حقيقية في الالتزام الضريبي ودفع ما عليهم من ضرائب بشكل منصف وعادل.