إعلان

"كان يستحم".. مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بكفر شكر بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

06:24 م 17/04/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل أمام قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، أثناء استحمامه برفقة عدد من أصدقائه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حالة غرق لطالب في نهر النيل. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين مصرع طالب يُدعى "أحمد. م. ص"، يبلغ من العمر 15 عامًا، ومقيم بقرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر، حيث كان يستحم في مياه النيل بصحبة عدد من أصدقائه.

اختفاء مفاجئ داخل المياه

كشفت التحريات أن الطالب كان يسبح في النهر قبل أن يختفي فجأة داخل المياه، وسط محاولات من أصدقائه لإنقاذه، إلا أنها باءت بالفشل.

جهود الإنقاذ وانتشال الجثمان

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطالب من المياه، وجرى نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان