قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على تعليق غير محدود لبرنامجها النووي.

وأضاف ترامب، في تصريحات لوكالة بلومبرج اليوم الجمعة، أن اتفاق إنهاء الحرب أصبح شبه مكتمل.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة انتهت من معظم النقاط الرئيسية مع إيران، وأن الأمر سيتم بسرعة كبيرة.

وأوضح ترامب، أنه لم تقرر الولايات المتحدة بعد من سيقود وفدها في المحادثات لتوقيع الاتفاق مع إيران.

وأشار ترامب، إلى أن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي إلى أجل غير مسمى، ولن تتلقى أي أموال مجمدة من أمريكا.