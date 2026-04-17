ترامب: إيران وافقت على تعليق البرنامج النووي ولن تتلقى الأموال المجمدة

كتب : وكالات

06:21 م 17/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على تعليق غير محدود لبرنامجها النووي.

وأضاف ترامب، في تصريحات لوكالة بلومبرج اليوم الجمعة، أن اتفاق إنهاء الحرب أصبح شبه مكتمل.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة انتهت من معظم النقاط الرئيسية مع إيران، وأن الأمر سيتم بسرعة كبيرة.

وأوضح ترامب، أنه لم تقرر الولايات المتحدة بعد من سيقود وفدها في المحادثات لتوقيع الاتفاق مع إيران.

وأشار ترامب، إلى أن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي إلى أجل غير مسمى، ولن تتلقى أي أموال مجمدة من أمريكا.

