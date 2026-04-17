ترامب لـ"نيوز نيشن": إيران وافقت على كل شيء

كتب : وكالات

06:33 م 17/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قالت مراسلة قناة "نيوز نيشن" الأمريكية، كيلي ماير، إنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف من ولاية لاس فيجاس الأمريكية.
وأوضحت ماير، في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنها سألت ترامب عن سلسلة منشوراته على منصة "تروث سوشيال" التي شاركها.
وأضافت ماير: "لقد وصلت مباشرة إلى هذه النقطة، وسألت الرئيس إذا كانت إيران وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم".
وتابعت أن ترامب أجابها: :"نعم"، وعند سؤالها مجددًا: «اتفقوا على وقف تخصيب اليورانيوم؟"، قال: "لقد وافقوا على كل شيء".
وأشارت إلى أنها سألته: "هل أنت متفاجئ؟"، ليرد: "أنا لست متفاجئًا من أي شيء…"، قبل أن يضيف: "سأراك لاحقًا".

دونالد ترامب مضيق هرمز اتفاق وقف إطلاق النار اليورانيوم المخصب

جمصة تُسجل 3 حالات غرق في يوم واحد.. ما القصة؟
تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
ريم سامي تتحدث عن المطلقات وحقوقهن.. ماذا قالت؟
بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
