قالت مراسلة قناة "نيوز نيشن" الأمريكية، كيلي ماير، إنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف من ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وأوضحت ماير، في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنها سألت ترامب عن سلسلة منشوراته على منصة "تروث سوشيال" التي شاركها.

وأضافت ماير: "لقد وصلت مباشرة إلى هذه النقطة، وسألت الرئيس إذا كانت إيران وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم".

وتابعت أن ترامب أجابها: :"نعم"، وعند سؤالها مجددًا: «اتفقوا على وقف تخصيب اليورانيوم؟"، قال: "لقد وافقوا على كل شيء".

وأشارت إلى أنها سألته: "هل أنت متفاجئ؟"، ليرد: "أنا لست متفاجئًا من أي شيء…"، قبل أن يضيف: "سأراك لاحقًا".