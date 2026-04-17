إعلان

متحدث الوزراء: مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يمتد لـ6 أشهر

كتب : حسن مرسي

06:22 م 17/04/2026

المستشار محمد الحمصاني متحدث الحكومة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتمد على عدة محاور لضمان استقرار الأسعار، أبرزها تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يمتد لنحو 6 أشهر.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تعمل على إشراك المواطنين في منظومة الرقابة من خلال تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تكثف الرقابة من خلال الجهات المختصة للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وتابع أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة التقلبات في أسواق الطاقة، من خلال تكوين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وشدد المستشار محمد الحمصاني على أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد، والتوسع في عمليات الاستكشاف بالتعاون مع الشركاء الأجانب، لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الحمصاني استقرار الأسعار رادار الأسعار مخزون استراتيجي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان