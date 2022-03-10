قطاع الأعمال تبدأ تلقي طلبات إدارة شركة "محطات شحن السيارة الكهربائية"

كتبت– شيماء حفظي:

دعت وزارة قطاع الأعمال، الشركات والتحالفات ذات الخبرة لإدارة شركة محطات شحن السيارات الكهربائية (تحت التأسيس)، لتقديم خطابات إبداء اهتمام في موعد أقصاه الخميس المقبل، وفقا لبيان اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الدعوة تأتي في اهتمام الدولة بتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية ونشر شبكة من محطات الشحن العامة.

وتم الاتفاق مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه، تمول برأسمال 150 مليون جنيه وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة.

وتضمنت الدعوة للاشتراك في المشروع على الأسس الآتية:

- إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح.

- المساهمة في رأسمال مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه.

ودعت الوزارة الشركات المؤهلة ذات الخبرة المهتمة بالمشاركة في المشروع إلى تقديم خطاباتها متضمنة البيانات التالية: بيان الخبرة السابقة شاملا وصف لكل مشروع داخل أوخارج مصر ومكانه وتاريخ تنفيذه وموقفه الحالي، وبيان بالمساهمين في الشركة المتقدمة أو أعضاء التحالف والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما يفيد توفر الملاءة المالية في الشركة أو التحالف.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تأهيل الشركات أو التحالفات المتقدمة من خلال المؤسسين بناءً على الخبرة والملاءة المالية للشركات أو التحالفات، وإخطار الجهات المتقدمة بنتائج عملية التأهيل دون إبداء أسباب أو مبررات لأي من الجهات المتقدمة، وذلك قبل نهاية يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.