البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 11561 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.21% إلى مستوى 11548 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.