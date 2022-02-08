البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:23 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 11561 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.21% إلى مستوى 11548 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

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