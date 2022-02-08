البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 11561 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.21% إلى مستوى 11548 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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