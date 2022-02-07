وزيرا البيئة والاتصالات يناقشان الاستعدادات التكنولوجية لاستضافة مصر لقمة المناخ

كتب-علاء حجاج:

التقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة أوجه التعاون وخطوات الاستعداد بين الوزارتين لتنظيم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم cop27 ، وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارتين.

ناقش الاجتماع المتطلبات التي ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذها بالمؤتمر القادم، من حيث استخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا الصدد، مع وضع الخطط اللازمة للتصدي لأية صعوبات أو مشاكل يمكن مواجهتها خلال المؤتمر، وتحديد الاجهزة المطلوب توفيرها، وأحدث الآليات المتطورة لدخول المشاركين لقاعة المؤتمر.

وخلال الاجتماع أشادت فؤاد بالتعاون المثمر والبناء بين وزارتي البيئة والاتصالات في عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، ومؤخرًا التعاون في التحضير والإعداد لمؤتمر تغير المناخ (COP27) والذي يعد من أكبر المؤتمرات العالمية التابعة للأمم المتحدة وتستضيفه مصر نهاية العام الجاري بشرم الشيخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش آلية التنسيق لتوفير المعدات والأجهزة التي سيتم استخدامها في المؤتمر الرجوع للهيئة الوطنية للإعلام لبحث الأجهزة الموجودة بها، والمتطلبات التي ستعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها بالمؤتمر القادم وذلك بالتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية، من حيث استخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا الصدد، مع وضع الخطط اللازمة لمواجهة أية صعوبات أو مشاكل يمكن مواجهتها خلال المؤتمر، مؤكدة على الدور الهام لوزارة الاتصالات في التنظيم لهذا المؤتمر.

كما أوضحت وزيرة البيئة أنه فيما يتعلق بتصميم الموقع الإلكتروني لمؤتمر تغير المناخ(cop27) ، فإن مؤتمر تغير المناخ في كل دورة يعقد فيها يتم تصميم موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر للدولة المضيفة، وتطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة خاص بتيسير أعمال المؤتمر، وهو ما سيتم العمل على تنفيذه بالمؤتمر القادم، مشيرة انه يمكن إنشاء تطبيق خاص داخلي لخدمة الزوار بشكل مختلف.

قال طلعت إن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الذي ستستضيفه مصر خلال العام الحالي يحظى على اهتمام دولي لما يمثله من أهمية؛ مؤكدا على اصرار القيادة السياسية والحكومة على اخراج هذا الحدث العالمي بصورة تليق بمكانة مصر؛ موضحا ان الفترة الماضية قد شهدت عقد عدد من الاجتماعات بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة للإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ والاتفاق على الدعم التكنولوجي المطلوب لإنجاح هذا المؤتمر من خلال توفير الاجهزة والحلول الرقمية اللازمة.

وأشار طلعت إلى أنه سيتم العمل على توفير نظم ذكية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير خطوط الربط وتزويد آليات العمل والتنظيم الخاصة بالمؤتمر بالتقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، كما سيتم توفير حلول مؤتمتة للزائرين والمشاركين بالمؤتمر بداية من مرحلة التسجيل للحضور وحتى مغادرة المؤتمر.