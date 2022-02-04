البترول: اتفاق لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بدلا من الغاز

كتب – مصطفى عيد:

اتفق وزيرا البترول والكهرباء، على العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي مما يسهم في الاستغلال الاقتصادى الأمثل من موارد مصر خاصة الغاز الطبيعي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الجمعة، بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحث تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعى والوقود السائل خلال الفترة القادمة لضمان استدامة حالة الاستقرار التى يشهدها قطاع الطاقة فى مصر .

واستعرض الاجتماع التطورات التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء هذه المتغيرات والاهتمام العالمى المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة التى تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفورى .

وأوضح الوزيران أن هناك تنسيقا كاملاً بين الوزارتين فيما يتعلق بزيادة مكون الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التى تم وضعها حتى عام 2035 ، وفقا للبيان.

وتعتمد الاستراتيجية، على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، بحسب البيان.

واتفق الوزيران على تحديث هذه الاستراتيجية باستمرار لتواكب المتغيرات التى تشهدها أسواق الطاقة عالمياً ومحليا، بحسب البيان.