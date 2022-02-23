من القمح إلى الألماس.. لماذا تعد روسيا من أكبر الموردين في العالم؟

كتبت- ياسمين سليم:

تهيمن روسيا على صادرات سلع عديدة ومتنوعة، مما يجعلها واحدة من أكبر المورِّدين في العالم، وهو ما قد يضر بسلاسل الإمدادات في حال نشوب حرب مع أوكرانيا.

وزادت حدة التوترات أمس بين البلدين مع إعلان أمريكا عن عقوبات اقتصادية طالت شخصيات من دوائر الحكم الروسي بجانب مصرفيين، على خلفية اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا هما دونيتسك ولوغانسك.

تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، بجانب أنها من كبار منتجي النفط في العالم من خارج منظمة أوبك، كما أنها مصدر رئيسي للغاز في أوروبا، وتستحوذ على حصة من إنتاج الألومنيوم والنيكل والألماس.

القمح

تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا أنتجت 76 مليون طن من القمح العام الماضي، ومن المتوقع لها أن تورد 35 مليون طن من القمح للعالم خلال الفترة من يونيو إلى يوليو المقبل.

وتمثل صادرات روسيا من القمح إلى العالم نسبة 17% من إجمالي تجارة القمح.

ومنذ العام الماضي، تعمل روسيا للحد من صادرات الحبوب عن طريق تقسيم الصادرات لحصص وفرض ضرائب كجزء من جهودها الأوسع لقمع معدلات التضخم في موسكو.

وتشير أرقام المرصد الاقتصادي (OEC) إلى أن روسيا باعت أقماحًا في موسم 2018- 2019 بقيمة 8.14 مليار دولار، فيما باعت أوكرانيا أقماحًا بقيمة 3.11 مليار دولار.

وبلغت تجارة القمح العالمية في هذا الموسم نحو 44.1 مليار دولار.

الغاز والنفط

تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من الغاز الطبيعي، عبر خطوط تمتد في أغلب أنحاء القارة العجوز.

وتشير بيانات بلومبرج إلى أن حصة الغاز الروسي من السوق العالمي تبلغ 17%.

ووفقا لبيانات "كومرتس بنك"، الذي يعد ثاني أكبر مانح للقروض في ألمانيا، الشهر الماضي فقد باتت مرافق تخزين الغاز في بلدان التكتل الأوروبي عند منتصف سعتها التخزينية، مع ذروة فصل الشتاء الذي يصاحبه زيادة في الطلب.

وبحسب بيانات "كومرتس بنك"، فإنه في أشهر يناير من السنوات الماضية كان مخزون الاتحاد الأوروبي من الغاز يتراوح بين 60٪ وحتى أكثر من 85٪ من سعة الخزانات، فيما يتراوح المخزون حاليًا عند 47%.

وأوقفت أمس ألمانيا التصديق على إنشاء خط أنابيب جديد، هو نورد ستريم 2، لجلب الغاز الروسي إلى أوروبا، وعلقت الرئاسة الروسية عن آسفها لتعليق ألمانيا المصادقة على مشروع خط الأنابيب المصمم لمضاعفة تدفق الغاز من روسيا.

وانتهت أعمال خط الأنابيب البالغ طوله 750 ميلًا في سبتمبر الماضي، لكنه لم يتلق بعد الشهادة النهائية من المنظمين الألمان.

وعلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في تدوينة له على موقع تويتر على قرار ألمانيا بقوله "مرحبًا بكم في العالم الجديد الشجاع حيث سيدفع الأوروبيون قريبًا 2000 يورو مقابل متر مكعب من الغاز الطبيعي".

وتعد روسيا من كبار منتجي النفط، وتُكون هي وكبار مجموعة أوبك تحالفًا يتحكم في إنتاج النفط الشهري.

وتشير بيانات بلومبرج إلى أن روسيا تستحوذ على 12% من صادرات النفط للعالم.

ودعمت التوترات بين روسيا وأوكرانيا أسعار النفط العالمية لتقترب من 100 دولار للبرميل خلال الأيام الماضية، قبل أن تتراجع لكنها عند مستوى أعلى من 96 دولارًا للبرميل.

الألومنيوم والنيكل

في أعقاب قرار روسيا بضم جزيرة القرم إليها في 2014، فرض الغرب عقوبات على روسيا طالت واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم خارج الصين، وهي شركة روسال، الروسية التي تنتج حوالي 6% من الإنتاج العالمي للخام.

وتسببت هذه العقوبات في ارتفاع أسعار الألومنيوم 35% خلال أيام وقتها.

وبحسب وكالة رويترز فإن معظم منتجي المعادن الروس أفلتوا حتى الآن من العقوبات التي فرضها الغرب بعد ضم شبه جزيرة القرم.

وقفز سعر الألومنيوم أمس مقتربًا من أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليسجل 3380 دولارًا للطن، ووفقًا لبيانات بورصة لندن للسلع.

وتشير التعاملات الفورية اليوم للألومنيوم ارتفاعه ليسجل 3419 دولارًا للطن، فيما يبلغ سعر الطن للعقود الآجلة 3366 دولارًا.

وتعد شركة نورنيكل الروسية، هي أكبر منتج للنيكل المكرر في العالم.

ووفقًا لرويترز فإن الشركة أنتجت 193 ألف طن في عام 2021 أو حوالي 7٪ من إنتاج المناجم العالمي المقدر بـ 2.7 مليون طن.

وتبيع الشركة للمستهلكين الصناعيين العالميين بموجب عقود طويلة الأجل.

وقفز سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن أمس بنسبة 2.1٪ عند 24850 دولارًا للطن بعد أن لامس 24925 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ 2011.

وارتفع النيكل المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات للسيارات الكهربائية ، بنحو 20٪ هذا العام بعد أن ارتفع بنسبة 25٪ في عام 2021.

وتشير التعاملات الفورية اليوم في بورصة لندن للسلع أن سعر طن النيكل يبلغ 25650 دولارًا للطن، ويبلغ 24870 دولارًا للطن في العقود الآجلة بعد 3 أشهر.

وتعد الشركة الروسية هي أيضًا أكبر منتج للبلاديوم في العالم ومنتج رئيسي للبلاتين.

وأنتجت الشركة 2.6 مليون أوقية من البلاديوم العام الماضي أو 40٪ من إنتاج المناجم العالمي و 641 ألف أوقية من البلاتين أو حوالي 10٪ من إجمالي إنتاج المناجم.

الألماس والذهب

تعد شركة Alrosa التي تسيطر عليها الدولة الروسية، أكبر منتج للماس الخام في العالم، وخلال العام الماضي أنتجت الشركة 32.4 مليون قيراط أي حوالي 30٪ من الإجمالي العالمي، وفقًا لبيانات رويترز.

وتصدر الشركة في الغالب إلى بلجيكا والهند والإمارات العربية المتحدة.

تمثل روسيا ثالث أكبر منتج للذهب في العالم بعد أستراليا والصين وتمثل حوالي 10٪ من إنتاج المناجم العالمي، والذي بلغ 3500 طن العام الماضي وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وستكون السوق العالمية في حالة خوف وترقب إذا تعطلت إمدادات روسيا من أي من السلع التي تنتجها وتصدرها للعالم، في تصاعد الصراع بينها وأوكرانيا.