هبوط طفيف للبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء



كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 11301 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 19.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 20.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.73% إلى مستوى 11302 نقطة في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.