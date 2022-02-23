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هبوط طفيف للبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:54 م الأربعاء 23 فبراير 2022
هبوط طفيف للبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 11301 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 19.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 20.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.73% إلى مستوى 11302 نقطة في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

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