صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الحكومة الأسبوع الجاري



كتب- مصطفى عيد:

تعتزم وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة نهاية هذا الأسبوع.

ووزعت الوزارة جهات الصرف على يومين، إلى جانب يومين إضافيين يمكن خلالهما الصرف لأي جهة لم تصرف مرتبات موظفيها خلال اليومين الأولين.

وذكر طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان سابق لوزارة المالية، أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء المقبل 23 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس المقبل 24 فبراير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد والاثنين 27 و28 فبراير.

جهات صرف يوم الأربعاء المقبل 23 فبراير

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف يوم الخميس المقبل 24 فبراير

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

يوما الأحد والاثنين 27 و28 فبراير

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.