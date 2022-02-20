تراجع الكوسة والبرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت-شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة والبرتقال أبو سرة بين 50 و75 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.75 و6.25 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و5.25 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

البسلة بين 3.5 و4.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات، بتراجع 75 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2.25 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.