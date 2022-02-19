المالية تسمح لورثة السيارات القديمة بالمشاركة في مبادرة إحلال المركبات

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوازرة سمحت بمشاركة السيارات القديمة ملك الورثة التي تكون بحيازة أحدهم، دون التقيد بتاريخ حيازة الورثة للسيارة "شرط مرور العامين".

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تسير بخطى ثابتة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، وإرساء دعائم التنمية المستدامة، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة.

وبحسب الوزير فإن الخزانة العامة للدولة تحملت 314 مليون جنيه حتى الآن قيمة الحافز الأخضر لأكثر من 14.7 ألف سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين للشروط.

وأوضح أمجد منير، مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، أن إجمالي الطلبات على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 37 ألف طلب، وتم تخريد نحو 14.1 ألف سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، منها 13.05 ألف سيارة ملاكي وتاكسي و600 سيارة ميكروباص.

وأشار الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، إلى أن هناك متابعة مستمرة لمقترحات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على «فيسبوك» ووسائل التواصل المختلفة، وأن إدارة المبادرة تعمل على دراسة وتنفيذ أي مقترحات للمواطنين من شأنها زيادة مشاركتهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، مع اتخاذ ما يلزم في الحال لعمل أي تعديلات تقنية تساهم في تيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمر مع الجهات المعنية لإجراء أ تيسير على المواطنين من أجل الانضمام إلى المبادرة.