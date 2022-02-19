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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع.. والأوقية تقترب من 1900 دولار

09:39 ص السبت 19 فبراير 2022
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع.. والأوقية تقترب من 1900 دولار

سعر الذهب اليوم

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كتبت-دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا واقترابها من 1900 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 3 جنيهات مقارنة بنهاية تداولات أمس.

وكان هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي، إن بعض المستهلكين اتجهوا إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك للاحتفاظ بها كملاذ آمن خلال فترة ارتفاع الذهب لمستويات كبيرة في الأيام الماضية.

وأضاف ميلاد أن سعر الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة مرهون بالسعر بالبورصات العالمية، والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 551 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 709 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 827 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 945 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6616 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى سعر الذهب عالميًا تعاملات أمس-آخر جلسات الأسبوع-مستقرًا عند سعر 1898.4 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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