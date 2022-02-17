قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر خلال منتصف التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 9 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب صعود المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، وواصل صعوده بمنتصف التعاملات، لتصبح قيمة الزيادة 12 جنيها خلال تعاملات اليوم حتى الآن.

وتوقع نجيب استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض المستهلكين اتجهوا إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك للاحتفاظ بها كملاذ آمن خلال فترة ارتفاع الذهب لمستويات كبيرة في الأيام الماضية.

وأضاف ميلاد أن سعر الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة مرهون بالسعر بالبورصات العالمية، والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 550 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 707 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 825 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف جلسة اليوم الخميس، إلى 1885 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.83%، في الساعة 12:38 ظهرًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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