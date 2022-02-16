البريد يتعاون مع شركة مصر للبترول لتقديم خدمات التحصيل لعملائها

كتب- علاء حجاج:

وقع البريد المصري بروتوكول تعاون مع مصر للبترول لتقديم خدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني لعملاء شركة مصر للبترول عبر مكاتب البريد، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وقع البروتوكول خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد "للشمول المالي" والمهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول.

وقال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد وشركات البترول العاملة في مصر، ويهدف إلى التيسير على عملاء شركة مصر للبترول في سداد مستحقات الشركة من خلال مكاتب البريد.

وأشار فاروق إلى أنه فور تفعيل البروتوكول سيتمكن جميع عملاء شركة مصر للبترول من إيداع مستحقات الشركة عبر مكاتب البريد والبالغ عددهم 4200 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية وذلك من خلال خدمة التحصيل والإخطار الإلكتروني.

ويتمكن العملاء من تسجيل المبالغ المودعة إلكترونيا وإخطار الشركة بكافة تفاصيل عمليات الإيداع التي تتم بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية بصورة لحظية فور إيداعها بالإضافة إلى تصنيف تلك الإيداعات حسب المنتج البترولي، كما تتميز هذه الخدمة بإمكانية الربط الإلكتروني بالنظام الداخلي للشركة بما يمكن الشركة من متابعة كافة الإيداعات لحظيا واستخراج كافة التقارير اللازمة وقت الحاجة إليها، بحسب البيان.

وأضاف فاروق أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع مؤكداً على حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقال محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول إن الاتفاق يهدف إلى تسهيل إيداع العملاء لمستحقات الشركة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.