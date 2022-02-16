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ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات

01:00 م الأربعاء 16 فبراير 2022
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب صعود المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال نجيب، إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 541 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 695 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 811 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 927 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6488 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى 1854 دولارا للأوقية، بزيادة طفيفة قدرها 0.06%، في الساعة 12:49 ظهرًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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