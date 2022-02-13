مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة 1.2% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.2% إلى مستوى 11438 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.33%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 4.95%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 217.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 16.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم بقيمة 234.6 مليون جنيه.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع أسهم البورصة يرجع إلى تأثر البورصة المصرية بباقي الأسواق الخليجية الأخرى والتي تراجعت أيضا في جلسة اليوم بسبب التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن ضمن الأسباب عدم الاستجابة الجيدة من السوق لطرح شركة ماكرو جروب الخميس الماضي بالبورصة.

وبدأ الخميس الماضي، التداول على سهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية في البورصة، بعد طرح نحو 45.8% من أسهمها مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الأيام الماضية، وفقا لبيان من البورصة.

وتوقع رضوان أن تستمر مؤشرات البورصة في التراجع خلال جلسة غدا الاثنين.

ووجه رئيس الجمهورية الحكومة خلال اجتماعه في مجلس الوزراء اليوم الأحد، باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، قال المتحدث الرسمي إن الرئيس اطلع أيضاً على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهاً بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.15% إلى مستوى 11578 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.