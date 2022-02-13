الإحصاء: 14.6% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى ألمانيا خلال 10 شهور

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لألمانيا مسجلة 621.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر العام الماضي مقابل 542.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.6%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 3.33 مليار دولار في أول 10 أشهر من 2021، مقابل 3.26 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%.

وبحسب بيانات الإحصاء ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لتصل إلى 4 مليارات دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 3.9%.

وكانت أهم السلع المصدرة إلى ألمانيا هي الملابس بقيمة 71 مليون دولار، والفواكه بقيمة 59.2 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 46.1 مليون دولار، ومنتجات من خزف بقيمة 43.9 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية والمنتجات تقطيرها بقيمة 43.3 مليون دولار.

وبحسب البيانات فإن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من ألمانيا خلال أول 10 شهور من العام هي سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 800 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 664.2 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 385 مليون دولار، ومنتجات كيماوية متنوعة بقيمة 127.1 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 120 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 267.9 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.