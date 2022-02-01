تنمية المشروعات: ضخ مليار جنيه من الجهاز ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز خصص 1.4 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة" لتحسين حياة المصريين وتطوير الريف المصري.

وأضافت بدر الدين أنه تم ضخ مليار جنيه من هذه المبالغ منها 900 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

وذكرت أن دراسة كشفت عن تحسن أحوال حوالي 97% من عملاء التمويل متناهي الصغر المشاركين في الدراسة بعد الحصول على التمويل، وأن أكثر من 80% منهم استطاعوا تكبير مشروعاتهم.

وأوضحت أنه سيتم طرح منتج جديد من الجهاز للتمويل متناهي الصغر لاستخدام الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.