انخفاض أسعار السكر والزيوت والحبوب عالمياً في ديسمبر

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الغذاء عالمياً، خلال شهر ديسمبر، بشكل طفيف، مع تراجع الأسعار الدولية للزيوت والسكر، لكنها ظلت مرتفعة على أساس سنوي في 2021.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، اليوم الخميس، إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية تراجع بنسبة 3.3% ومؤشر السكر تراجع بنسبة 3.1% في ديسمبر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 133.7 نقاط في ديسمبر بانخفاض بنسبة 0.9% عن شهر نوفمبر وإن كان لا يزال أعلى بنسبة 23.1% عن مستواه المسجّل في ديسمبر 2020.

ويرصد المؤشر التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا.

وكان المؤشر الفرعي للألبان المؤشر الفرعي الوحيد الذي سجّل ارتفاعًا شهريًا في ديسمبر، وفقا للتقرير.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء لعام 2021 ككل 125.7 نقاط، بارتفاع قدره 28.1% عن العام السابق.

وأرجعت المنظمة تراجع أسعار الزيت في ديسمبر، إلى تدني عروض أسعار زيت النخيل وزيت دوّار الشمس عكس انخفاض الطلب العالمي على الواردات، الذي قد يكون مرتبطًا بالمخاوف بشأن تأثير تزايد حالات الإصابة بجائحة كوفيد-19.

وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية لعام 2021 ككل أعلى مستوى له على الإطلاق مع ارتفاعه بنسبة 65.8% عن مستواه في عام 2020.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر، أدنى مستوى له في خمسة أشهر، ما يعكس المخاوف بشأن احتمال تأثير متحوّر أوميكرون على الطلب العالمي، وتراجع قيمة الريال البرازيلي، وتدني أسعار الإيثانول.

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار السكر لعام 2021 ككل بنسبة 29.8% مقارنة بالعام السابق ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2016.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 0.6%، حيث عوّض هبوط عروض أسعار صادرات القمح في خضم تحسّن الإمدادات بعد الحصاد في نصف الكرة الجنوبي بشكل كبير عن ارتفاع أسعار الذرة المدعوم بالطلب القوي والمخاوف بشأن استمرار موجة الجفاف في البرازيل.

ولكن مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب لعام 2021 ككل بلغ أعلى مستوى سنوي له منذ 2012، وكان متوسطه أعلى بنسبة 27.2% مقارنة بعام 2020 مع ارتفاع أسعار الذرة والقمح بنسبة 44.1 و31.3 في المائة على التوالي وانخفاض أسعار الأرزّ بنسبة 4.0%.

وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم مستقرًا بشكل عام في ديسمبر ولكنه سجّل في عام 2021 ككل ارتفاعًا بنسبة 12.7% عن مستواه المسجّل في عام 2020.