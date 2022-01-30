500 جنيه زيادة في سعر القمح محليًا.. وارتفاع متوقع للدقيق والمكرونة

03:00 م الأحد 30 يناير 2022
500 جنيه زيادة في سعر القمح محليًا.. وارتفاع متوقع للدقيق والمكرونة

أسعار القمح

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كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بالسوق، لمصراوي، إن أسعار القمح ارتفعت خلال الفترة الماضية بمتوسط يتراوح بين 400 و500 جنيه للطن بالسوق المحلي، بسبب الزيادة العالمية.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن أسعار القمح قفزت إلى أعلى مستوى لها في شهرين، بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا.

روسيا وأوكرانيا تمثلان حوالي ثلث شحنات القمح والشعير العالمية، بحسب الوكالة.

أسعار القمح في مصر

وبحسب هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، فإن مصر تستورد القمح بنسبة 95% من روسيا وأوكرانيا.

وقال أبو الدهب، إن أسعار القمح بالسوق المحلي ارتفعت خلال الفترة الماضية بمتوسط يتراوح بين 400 و500 جنيه، نتيجة الزيادة السعر بالبورصات العالمية.

ويتراوح متوسط سعر طن القمح حاليا بين 5600 و5800 جنيه مقابل 5200 و5300 جنيه في نوفمبر الماضي، وفقا لقول أبو الدهب.

وهو ما اتفق معه حسين بودي رئيس شعبة مطاحن دقيق 82 باتحاد الصناعات، قائلا إن أسعار القمح بالسوق المحلي شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية نتيجة الزيادة العالمية.

وأضاف بودي، أن ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي يصحبه زيادة في أسعار جميع السلع المنتجة منه من المكرونة والجاتوه والمخبوزات والفينو.

وأكد أبو الدهب هذه النتيجة، متوقعًا زيادة في أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة بالأسواق، مشيرا إلى أن سعر المكرونة في الوقت الحالي مستقرة ولم يحدث بها تغير حتى الآن.

وأوضح أبو الدهب أن استقرار أسعار المكرونة حاليا قد يكون نتيجة وجود مخزون بالأسواق.

وذكر أبو الدهب أن متوسط سعر كيلو مكرونة السائب يتراوح بين 7 جنيهات و7.5 جنيه، ومتوسط سعر كيلو المكرونة المعبئ 10 جنيهات بالأسواق.

وكانت أسعار القمح ارتفعت خلال العام الماضي 40% مقارنة بعام 2020، بسبب الزيادة العالمية للقمح بالبورصات، وفقا لقول طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في وقت سابق لمصراوي.

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