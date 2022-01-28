أسعار الأسماك خلال أسبوع: تراجع البلطي وارتفاع المكرونة السويسي

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كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الأسماك البلطي والجمبري في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي بينما ارتفع السمك المكرونة واستقر البوري اليوم الجمعة مقابل الجمعة الماضي.

أسعار الأسماك اليوم

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي، 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و 160 جنيها.

استقر سعر كيلو البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.