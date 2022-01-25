الأسبوع المقبل.. بدء العمل رسميًا من المقر الجديد لاتحاد الغرف التجارية

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء العمل بشكل رسمي من المقر الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس بداية من الأحد المقبل.

وبحسب بيان الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء، يعتبر هذا المقر الجديد في 73 شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس هو العنوان القانوني لكافة المعاملات والخطابات الرسمية لاتحاد الغرف التجارية، وكذلك المراسلات والإعلانات بدءا من نفس التاريخ.

وقال العربي، إن انتقال أعمال اتحاد الغرف التجارية للمقر الجديد يعد بمثابة نقلة نوعية ومحطة هامة في تاريخ الغرف التجارية المصرية كما يعد من أهم محطات تطور الحياة التجارية في مصر .

وأشار العربي إلى أن المقر الجديد سيكون تجمعا لكافة اتحادات الغرف التجارية العربية والأفريقية والغرف المصرية الدولية التجارية المشتركة، ليمثل بذلك منارة للتجارة بالمنطقة ويكون رابطا بين الكيانات الممثلة للتكتلات والغرف التجارية العالمية.

وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد في دورته الحالية لم يدخر جهدا للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالإنشاءات غير المكتملة والتجهيزات والانتقال للمقر الجديد لتكلل هذه المجهودات بالنجاح.

وبحسب البيان، تبدأ الغرف التجارية مرحلة جديدة من التطور يواكب بها الاقتصاد المصري كافة المتغيرات الحديثة والمتلاحقة لحركة الأسواق العالمية.