صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% إلى مستوى 11878 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.15% إلى مستوى 11876 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء.