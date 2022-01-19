صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:12 ص الأربعاء 19 يناير 2022
صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

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كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% إلى مستوى 11878 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.15% إلى مستوى 11876 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة جلسة تداول الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

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