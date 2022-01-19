صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% إلى مستوى 11878 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.15% إلى مستوى 11876 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية