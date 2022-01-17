وزير المالية يبحث إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة



كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع أوكا هيروتشي السفير الياباني الجديد بالقاهرة، مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقالت وزارة المالية إن ذلك يأتي ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.

وأكد وزير المالية، خلال اللقاء، حرص جميع أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أي عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُسهم في توطين الصناعة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وذلك على النحو الذي يُساعد في دفع حركة النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

وأعرب الوزير عن تقدير الجانب المصري للدعم الذي تقدمه اليابان لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك التعاون في مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعة اليابانية، موضحا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية.

وقال السفير الياباني الجديد: "إن الوضع في مصر تغير تمامًا مقارنة بما رأيته خلال زيارتي السابقة منذ 40 عامًا، حيث تشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحي الحياة في مصر".

وأكد أن مصر تُعد عنصرًا مهمًا للاستقرار في المنطقة إقليميًا وقاريًا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر؛ بما ينعكس إيجابيًا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.

وأضاف أن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز، مؤكدًا رضاء مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية.

وأشاد السفير بالكفاءة التي تعمل بها هذه المنظومة، مشيرًا إلى تلقيه عدة رسائل إيجابية في هذا الشأن من الشركات اليابانية.

وحضر اللقاء كل من الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومي عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.