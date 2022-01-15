الإحصاء: ارتفاع أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي وانخفاض المدرسين العام الماضي

01:42 م السبت 15 يناير 2022
الإحصاء: ارتفاع أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي وانخفاض المدرسين العام الماضي

مدرسة بمحافظة الوادي الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجماعي للعام الدراسي الماضي بنسبة 3.6%، بحسب ما ذكرته النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي الصادرة اليوم السبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز إن عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجماعي عام 2020/ 2021 بلغ 26,3 مليون تلميذ مقابل 25,3 مليون تلميذ عام 2019/2020.

وانخفض عدد المدرسين بنسبة 1.2% في العام الدراسي الماضي إلى 1,17 مليون مـدرس عــام 2020/2021 مقابل 1,18 مليون مـدرس عام 2019/2020.

وبلغ عدد المدارس والمعاهد الأزهرية 68,9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2020/2021 مقابــل 67,5 ألف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2019/2020 بزيادة 2%.

العام الدراسي أعداد التلاميذ أعداد المدرسين الإحصاء

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