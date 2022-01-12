ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:11 ص الأربعاء 12 يناير 2022
ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها.

كما زاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سوق العبور أسعار السمك سعر البلطي

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