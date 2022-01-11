الصناعات الهندسية تعقد انتخابات مجالس إدارة الشُعب الداخلية خلال أسبوعين

11:17 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
الصناعات الهندسية تعقد انتخابات مجالس إدارة الشُعب الداخلية خلال أسبوعين

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد ال

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الغرفة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوعين المقبلين لاجراء إنتخابات مجالس إدرات الشُعب الداخلية لها.

وأضاف المهندس، أن كل شعبة ستختار رئيسها للدروة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى هناك بعض الشعب سيتغير رئيسها والبعض الأخر سيبقى كما هو.

وكان مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أعلن بتشكيله الجديد، جلسة إجرائية ديسمبر الماضي، لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب الغرفة وممثلاً عنها بمجلس إدارة الاتحاد لدورة 2021-2025، وذلك عقب اعتماد الوزيرة المعينين بمجالس إدارت الغرف باتحاد الصناعات.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لمصراوي في وقت سابق، إن الانتخابات أسفرت عن فوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة، كما فاز محمد العايدي ومحمد أحمد داود بمنصب وكيلي الغرفة، وبسيم يوسف ممثلا الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وكلا من محمد المهندس، ومحمد العايدي، محمد أحمد داود، ومحمد البودي، ورأفت الخلجي أعضاء هيئة المكتب.

وتعد هذه الانتخابات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة لاختيار مجالس إدارات الغرف الصناعية هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي، وينقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

اتحاد الصناعات غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس

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