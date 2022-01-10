ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 525 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 788 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب عند 6304 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وسجل نحو 1800 دولارا للأوقية، بزيادة قدره 0.20%، في الساعة 12:41 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب