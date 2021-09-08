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المشاط: يجب التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد تداعيات كورونا

10:41 ص الأربعاء 08 سبتمبر 2021
المشاط: يجب التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد تداعيات كورونا

رانيا المشاط

كتب-مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن العالم واجه تحديات مشتركة خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا وهو ما أثبت أنه لدينا الكثير مما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.

وأضافت المشاط، خلال الجلسة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي اليوم الأربعاء، أن من ضمن الأمور الإيجابية لتداعيات الجائحة التركيز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها من أجل البناء مجددا وهو من أهداف المنتدى تجميع أكبر عدد من شركاء التنمية من أجل العمل لتحقيق التعاون المشترك.

وذكرت، خلال جلسة "دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود البناء ما بعد كوفيد 19"، أن علينا التحلي بالابتكار في توفير التمويل وتحقيق عنصر التكامل بين شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن القابلية للتنبؤ هو أحد الأمور التي يجب العمل عليها.

وأوضحت أن مصر تحكي للعالم قصتها في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال هذا المنتدى، مشيرة إلى أنه تم إعداد خريطة بالمشروعات التنموية وربطها بأهداف التنمية المستدامة التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التنمية المستدامة فيروس كورونا

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