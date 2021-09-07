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تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:13 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 50 و60 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وظل سعر كيلو السمك البلطي ثابتا ليتراوح بين 22 و27 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، كما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور سوق الجملة

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