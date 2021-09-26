Masrawy logo white

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

09:59 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو البوري،اليوم, بين 40 و 50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 40 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية سوق الجملة

الخبر التالى:

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
667

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

789

متعافون اليوم

300945

إجمالي الإصابات

17149

إجمالي الوفيات

254060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طريقتان و6 خطوات| كيف تستعلم عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا