البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.43% إلى مستوى 10842 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.37%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس، بنسبة 0.97% إلى مستوى 10889 نقطة.
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