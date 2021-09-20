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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:29 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.43% إلى مستوى 10842 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.37%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس، بنسبة 0.97% إلى مستوى 10889 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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