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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

03:03 م الخميس 02 سبتمبر 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% إلى مستوى 11301 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.21%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 22.11 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 10.02 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 32.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس بنسبة 1.26% إلى مستوى 11283 نقطة.

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