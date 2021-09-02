تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات ليتراوح بين 49 و55 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.