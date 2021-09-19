الثروة المعدنية توقع بروتوكولا للاستفادة من خبرات معهد علوم البحار

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تحقيق التكامل والاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات والإمكانيات الفنية والعلمية والبحثية في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في المياه الإقليمية والمناطق البحرية المصرية.

وأضافت أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الوزارتين لتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الخبرات العلمية والعملية والتكنولوجية خاصة في قطاعات حيوية مثل التعدين.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يعد فيه قطاع التعدين أحد القطاعات التي يتم العمل على تطويرها لتعظيم مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، وزيادة القيمة المضافة من موارد مصر التعدينية لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد القومي.

ووقع على البروتوكول الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وينظم البروتوكول مجالات وإمكانيات التعاون بين الجانبين فيما يتصل بأنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية في المناطق البحرية، ويشمل ذلك التعاون في تنفيذ خطط ومشروعات ودراسات بحثية، والاستفادة من الإمكانيات البحثية لمعهد علوم البحار في البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بالمياه الإقليمية البحرية بما يدعم مشروعات وخطط هيئة الثروة المعدنية وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في هذا الشأن.

كما يتضمن البروتوكول تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمسح والاستكشاف البحري لدى معهد علوم البحار متمثلة في سفن الأبحاث (سلسبيل واليرموك) في أنشطة المسح البحري الخاصة بالتعدين وعمليات تجميع العينات وذلك بالتعاون مع فرق عمل هيئة الثروة المعدنية، والاستفادة من كافة الإمكانيات والمعدات والمتوفرة لدى الطرفين، علاوة على التبادل العلمي والتكنولوجي من خلال تبادل التقارير العلمية.

وتشمل أوجه التعاون تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل وتبادل الخبرات العلمية في مجال الأنشطة الاستكشافية البحرية من مسح سيزمي ومغناطيسي، وتبادل المشاركة في المؤتمرات، والتنسيق بين الجانبين في تبادل الرؤى والتعاون المشترك مع الجهات الدولية والشركات الأجنبية من خلال اتفاقيات البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية البحرية.

وحضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب وزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية.