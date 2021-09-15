مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 0.34% إلى مستوى 11149 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.87%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 47.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 70.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 4.4 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.43% إلى مستوى 11187 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.