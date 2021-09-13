ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير 5 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وانحفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ما بين 60 و75 جنيها.

وسعر كيلو السمك البوري بين 50 و60 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.