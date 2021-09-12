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مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

02:43 م الأحد 12 سبتمبر 2021
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 11036 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.99%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 12.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 7.1 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 5.2 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض في نهاية تداولات جلسة يوم الخميس الماضي بنسبة 0.71% إلى مستوى 11056 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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