أسعار الخضروات والفاكهة ترتفع في سوق العبور خلال الأسبوع

القاهرة – مصراوي:

زادت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور لتجارة الجملة.

وارتفع سعر كيلو الطماطم بنحو 75 قرشا اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي، فيما زاد سعر البطاطس 50 قرشا، كما زاد سعر البرتقال الصيفي بين 50 قرشا و2 جنيه، ليتراوح اليوم بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 75 قرشا.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة بين 50 قرشا و2 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 18 و22 جنيها، بتراجع بين 2 جنيه و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.