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جولة تفقدية لوزير البترول بمحطات وقود "تشيل أوت" بالقاهرة الجديدة

03:57 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
جولة تفقدية لوزير البترول بمحطات وقود "تشيل أوت" بالقاهرة الجديدة

طارق الملا وزير البترول

كتب- مصطفى عيد:

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، عددا من محطات الوقود وأعمال الإنشاءات الجارية في محطات تموين السيارات بالغاز التابعة لشركة "تشيل أوت Chillout" شملت محطات ماكسيم، ومدينتي، ومحور سعد الشاذلي، وكايرو فستيفال بالقاهرة الجديدة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أكد الملا، خلال الجولة، أن وزارة البترول تنفذ خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار خطة للانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز كوقود في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

وأوضح أن هذه الخطة تستهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس إيجاس للتخطيط والمشروعات، والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس إيجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

طارق الملا وزير البترول تشيل أوت محطات الوقود

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