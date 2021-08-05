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أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية جلسة اليوم

10:13 ص الخميس 05 أغسطس 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية جلسة اليوم

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة طفيفة بلغت 0.08%، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1810.3 دولار في الساعة 9:20 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر الأوقية بختام جلسة أمس نحو 1811.7 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب دولار

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