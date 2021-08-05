أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية جلسة اليوم
10:13 ص الخميس 05 أغسطس 2021
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة طفيفة بلغت 0.08%، وفقا لوكالة بلومبرج.
ووفقا للوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1810.3 دولار في الساعة 9:20 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر الأوقية بختام جلسة أمس نحو 1811.7 دولار.
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