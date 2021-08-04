تراجع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 47 و53 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 90 و160 جنيها، وسعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و22 جنيها.

وتراوح سعر الفليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.