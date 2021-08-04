Masrawy logo white

تراجع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:30 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
تراجع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 47 و53 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 90 و160 جنيها، وسعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و22 جنيها.

وتراوح سعر الفليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البوري

الخبر التالى:

معيط: نستهدف تسليم 1700 سيارة في أغسطس بمبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
53

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

284415

إجمالي الإصابات

16540

إجمالي الوفيات

232060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا