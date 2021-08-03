"حماية البيئة" يطالب "أوراسكوم للتنمية" بـ 33.9 مليون دولار بسبب مشروع الجونة

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر إنها تلقت خطابًا من جهاز حماية البيئة المصري للمطالبة بتعويض بيئي قدره 33.9 مليون دولار بشأن أعمال بمشروع الجونة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء أن الخطاب لم يتضمن أي تفاصيل عن الوقائع المنسوبة أو المستندات المؤيدة لتلك المطالبة، كما لم تواجه الشركة بالأسس الفنية أو المحاسبية التي اتبعها الجهاز لتقدير مبلغ التعويض المطلوب.

وتقدمت أوراسكوم بطلب لجهاز شئون البيئة للاطلاع على المعلومات التفصيلية المؤيدة لذلك التعويض حتى يتسنى لها دراسة الأمر من الناحيتين الفنية والقانونية، إلا أن الجهاز لم يرد على الشركة، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها ليس بمقدورها التعقيب أو الإدلاء بأي معلومات إضافية عن هذا الموضوع في الوقت الحالي، كما أنها لم تُمنح الفرصة أو الحق في التعقيب على الوقائع المنسوبة إليها سواء من وجهة النظر الفنية أو القانونية قبل فرض ذلك التعويض.

وأكدت الشركة حرصها الكامل على الحفاظ على البيئة وعلى التزامها بكافة القوانين واللوائح البيئية في كافة مشاريعها.

وأوضحت أن الجونة هي أول مدينة في أفريقيا والمنطقة العربية تحصل على جائزة جلوبال جرين وهي الجائزة التي تمنح من برنامج الأمم المتحدة لشئون البيئة للمدن التي تطبق أعلى المعايير البيئية الدولية.

وقالت الشركة إنها ستخاطب الجهات المعنية والاستمرار في التواصل معها لإتاحة معلومات إضافية للوقوف على حقيقة الأمر وتقييم أفضل مسار للتعامل معه.