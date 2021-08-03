تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 19 و22 جنيها، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 15 جنيها ليتراوح بين 70 و80 جنيها.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما هبط سعر كيلو السمك البوري جنيهين ليتراوح بين 47 و53 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر الفليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.